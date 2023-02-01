МОК не собирается штрафовать за санкции в адрес российского гимна и флага

Напомним, в 2022 году истек срок действия санкций в адрес гимна и флага России на фоне допинговых скандалов в стране. На протяжении последних лет российские спортсмены выступали на крупных соревнованиях под нейтральным статусом. МОК не собирается обсуждать возможное снятие санкций.