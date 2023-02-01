МОК не собирается штрафовать за санкции в адрес российского гимна и флага

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) не будут осуждать тех, кто вводит санкции в адрес российского гимна и флага. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Напомним, в 2022 году истек срок действия санкций в адрес гимна и флага России на фоне допинговых скандалов в стране. На протяжении последних лет российские спортсмены выступали на крупных соревнованиях под нейтральным статусом. МОК не собирается обсуждать возможное снятие санкций.
«Санкции против российских и белорусских государств не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены на недавнем олимпийском саммите 9 декабря 2022 года», — говорится в официальном пресс-релизе.
Ранее стало известно, что российские спортсмены поедут на летние Олимпийские игры в Париж. Глава МОК Томас Бах выступает за то, чтобы россияне приняли участие в соревнованиях.