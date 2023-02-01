Публицист Белоусов заявил, что Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО по отдельности

Публицист Ярослав Белоусов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что упертость НАТО и Эрдогана в данном случае ставит под вопрос вступление в альянс и Швеции, и Финляндии. И совсем не очевидно, что кто-то из них собирается уступать. И «благодарить» за это шведы и финны должны сжегшего Коран датского радикала Палудана. Поэтому говорить о членстве Стокгольма и Хельсинок в альянсе в ближайшее время точно не придется, отмечает эксперт.