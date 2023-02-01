Публицист Белоусов заявил, что Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО по отдельности

Турецкий парламент все еще не намерен ратифицировать протокол по вступлению Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Поскольку обе страны все еще не выполнили те условия, которые поставила Турция, об этом рассказал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с Венгрией.
Он также отметил, что глава министерства иностранных дел Швеции уже приезжал в Анкару с визитом. И получил отказ от всех партий, которые в один голос говорят о невыполненных обязательствах, о которых изначально договаривался Эрдоган. Правда, речь идет больше о шведской заявке, тогда как Финляндия вполне может получить согласие Анкары.
При этом страны-члены НАТО настаивают на одновременном вступлении этих двух государств.
В последние недели отношения Стокгольма и Анкары сильнее обострились из-за антитурецких акций. В том числе, особо возмутились граждане Турции из-за сожжения Корана, на фоне чего процесс вступления Швеции был приостановлен.
Публицист Ярослав Белоусов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что упертость НАТО и Эрдогана в данном случае ставит под вопрос вступление в альянс и Швеции, и Финляндии. И совсем не очевидно, что кто-то из них собирается уступать. И «благодарить» за это шведы и финны должны сжегшего Коран датского радикала Палудана. Поэтому говорить о членстве Стокгольма и Хельсинок в альянсе в ближайшее время точно не придется, отмечает эксперт.
Вероятность того, что Североатлантический альянс попытается обойти турецкое вето существует, хотя, по мнению Белоусова, она крайне мала. Более реалистичный вариант — принятие Швеции и Финляндии в НАТО по отдельности. Причем Стокгольму для этого придется серьезно «исправиться».
«Впрочем, России все равно придется наращивать свои оборонительные возможности на северо-западном и северных направлениях согласно мудрой русской поговорке "береженого Бог бережет"», — подытожил публицист.
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