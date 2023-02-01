Серьезные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование Украины, заявил полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, украинская армия близка к поражению. Он отметил, что американская сторона прекрасно знает об этом. Макгрегор убежден, что отток населения на сегодняшний день является одной из главных проблем для Киева.
«Сегодня на Украине осталось примерно от 18 до 22 миллионов человек, находящихся под контролем Зеленского», — объяснил он.
Ранее стало известно, что жители США обвинили американского лидера Джо Байдена в развязывании украинского конфликта, передает «Царьград».