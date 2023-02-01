Киберэксперт Земских перечислил популярные виды интернет-мошенничества с дорогими брендами

Земских также призвал опасаться интернет-магазинов, которые регулярно предлагают скидки на брендовую одежду и при этом доставляют ее только по почте, где вскрывать посылку до оплаты нельзя. Эксперт рекомендовал скачать мобильное приложение системы «Честный знак» и отсканировать QR-код на этикетке. Таким образом можно получить информацию о производителе и характеристиках продукта.