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Экс-главу украинского минэнерго Насалика заподозрили в подписании убыточных сделок

Происшествия
Экс-главу украинского минэнерго Насалика заподозрили в подписании убыточных сделок

Бывший руководитель украинского министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик проходит подозреваемым по делу о подписании убыточны сделок для государства.

Как пишут местные СМИ, Насалик мог быть замешен в мошеннических схемах в подписанием убыточных для государства сделок в пользу компаний, связанных с миллиардером Дмитрием Фирташем. Ущерб составил около 40 миллионов долларов.

Напомним, Насалика назначили на должность министра энергетики и угольной промышленности Украины в 2016 году.
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