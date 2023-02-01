Экс-главу украинского минэнерго Насалика заподозрили в подписании убыточных сделок

Бывший руководитель украинского министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик проходит подозреваемым по делу о подписании убыточны сделок для государства.
Как пишут местные СМИ, Насалик мог быть замешен в мошеннических схемах в подписанием убыточных для государства сделок в пользу компаний, связанных с миллиардером Дмитрием Фирташем. Ущерб составил около 40 миллионов долларов.
Напомним, Насалика назначили на должность министра энергетики и угольной промышленности Украины в 2016 году.