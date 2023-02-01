Грантовую поддержку получат 254 проекта благоустройства в Ивановской области

Каждый год финансирование программы последовательно увеличивали. В 2020 году на ее реализацию выделили 50 миллионов рублей, в 2022 году - уже 100 миллионов рублей. В нынешнем году финансирование программы выросло еще в два раза и составило 200 миллионов рублей. Также в два раза по сравнению с прошлым годом увеличилось и число проектов, которым будет оказана грантовая поддержка.