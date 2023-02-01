Грантовую поддержку получат 254 проекта благоустройства в Ивановской области

В 2023 году грантовую поддержку в Ивановской области получат 254 проекта благоустройства территорий, основанных на местных инициативах. Эта цифра стала рекордной.
Региональная программа «Местные инициативы» стартовала в регионе в 2019 году, напоминает сетевое издание «Власть. ИО». Тогда ее финансирование составило 10 миллионов рублей, поддержку получили 20 проектов.
Каждый год финансирование программы последовательно увеличивали. В 2020 году на ее реализацию выделили 50 миллионов рублей, в 2022 году - уже 100 миллионов рублей. В нынешнем году финансирование программы выросло еще в два раза и составило 200 миллионов рублей. Также в два раза по сравнению с прошлым годом увеличилось и число проектов, которым будет оказана грантовая поддержка.
За четыре года благодаря программе «Местные инициативы» было реализовано 350 различных проектов. Большинство из них связано с оборудованием спортивных и детских игровых площадок. Также жители региона хотят благоустраивать зоны отдыха, придомовые территории, памятные места, скверы и парки.