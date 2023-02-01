Конкуренты Эрдогана на президентских выборах в Турции станут известны к середине февраля

На протяжении долгого времени сохранялась вероятность того, что «Стол шести» пригласит ПДН для обсуждения единого кандидата от оппозиции. Ярым противником такой инициативы выступила «Хорошая партия», которая принципиально отказывалась от переговоров с прокурдской партией из-за подозрений в ее сотрудничестве с РПК. В свою очередь, ПДН высказывала готовность присоединиться к шестипартийному блоку, но только при условии, что интересы партии будут учтены.