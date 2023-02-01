Конкуренты Эрдогана на президентских выборах в Турции станут известны к середине февраля

Претендентов на пост главы Турции, которые составят конкуренцию действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану на майских выборах, объявят к 13 февраля.
«Стол шести»
Председатель «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу заявил, что кандидат в президенты от шестипартийного оппозиционного блока будет определен 13 февраля. При этом политик не исключил, что именно он будет баллотироваться от «Стола шести».
Кроме того, 30 января оппозиционеры представили свой предвыборный манифест под названием «Меморандум совместной политики». Текст включает более 2300 обещаний в случае, если шестипартийный блок придет к власти на предстоящих выборах.
«Стол шести» сосредоточился на девяти основных темах: закон; государственное управление; борьба с коррупцией и прозрачность; экономика, финансы и занятость; наука, НИОКР, инновации, цифровая трансформация; образование; социальная политика; внешняя политика, оборона, безопасность и миграция; отраслевая политика.
Согласно инициативам оппозиционного альянса, президента будут избирать на один семилетний срок, при этом должность премьер-министра планируют восстановить. Минимальный порог для прохождения партий в парламент намерены снизить до 3%.
Среди других предложений оппозиции — создание комиссии по расследованию фактов коррупции, открытие президентских дворцов для общественного пользования, отмена строительства канала «Стамбул», обеспечение свободной академической и журналистской среды, защита малых предпринимателей, организация министерства по делам женщин, семьи и детей, а также работа над полноправным членством в Евросоюзе.
«Альянс труда и свободы»
Помимо правящих властей и оппозиционеров из «Стола шести», своего кандидата в президенты Турции намерен выставить «Альянс труда и свободы», в который входят прокурдская «Партия демократии народов» (ПДН) и крайне левые политические силы.
Как рассказала сопредседатель ПДН Первин Булдан, кандидат от данного блока будет объявлен до 13 февраля, возможно, в первую неделю месяца. По ее словам, в альянсе рассматривают множество претендентов, в том числе женщин.
СМИ полагают, что наиболее вероятным кандидатом от «Альянса труда и свободы» является экс-мэр Диярбакыра Гюльтан Кышанак, отбывающая тюремный срок с 2016 года по обвинению в сотрудничестве с «Рабочей партией Курдистана» (РПК, организация признана террористической в Турции). К слову, на прошлых президентских выборах в 2018 году от ПДН баллотировался Селахаттин Демирташ, также находившийся за решеткой на момент голосования.
На протяжении долгого времени сохранялась вероятность того, что «Стол шести» пригласит ПДН для обсуждения единого кандидата от оппозиции. Ярым противником такой инициативы выступила «Хорошая партия», которая принципиально отказывалась от переговоров с прокурдской партией из-за подозрений в ее сотрудничестве с РПК. В свою очередь, ПДН высказывала готовность присоединиться к шестипартийному блоку, но только при условии, что интересы партии будут учтены.
На днях экс-сопредседатель ПДН Сезаи Темелли раскритиковал «Стол шести» за отсутствие предложений по решению курдского вопроса.
«Вы собрались написать 240 страниц, но в них нет даже упоминания курдского вопроса, вообще нет упоминания слова "курдский". А потом вы говорите о демократизации этой страны. Нет, вы не можете привести ее к демократии», — сказал он.
Таким образом, на выборах 14 мая президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, по всей видимости, будут противостоять как минимум два оппозиционных кандидата. Это увеличивает шансы действующего главы государства победить в первом туре. При этом, если второй тур все же состоится, исход противостояния между Эрдоганом и неким оппозиционным политиком может оказаться крайне непредсказуемым.