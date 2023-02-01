Аналитик Лавров назвал утилизацией возможные поставки на Украину истребителей F-16

Украина может получить от западных стран F-16 лишь в том случае, если НАТО решит избавиться от них в пользу истребителей пятого поколения F-35, сообщил аналитик Антон Лавров.
Такую практику эксперт назвал «утилизацией». В то же время он отметил, что F-16 обладает широким спектром возможностей. Из-за популярности самолета, под него адаптировали практически все существующее в НАТО авиационное вооружение.
«Утилизация их путем передачи Украине для боевых действий будет воспринята западным обществом вполне благосклонно, особенно в Польше», — сказал Лавров.
По его мнению, если украинские военные получат F-16, то попытаются «бросить вызов российской ударной авиации, чтобы не допустить ее к передовой».
Ранее, как передает «Царьград», президент США Джо Байден исключил поставки на Украину истребителей F-16.