Украинский нардеп Гончаренко анонсировал отставку главы минобороны Резникова

По словам депутата, в Киеве сейчас ведутся активные обсуждения по поводу того, что Резников может стать главой министерства юстиций. При этом кто заменит его на посту министра обороны пока неизвестно. Соответствующее заявление нардеп опубликовал в своем Telegram-канале.