Украинский нардеп Гончаренко анонсировал отставку главы минобороны Резникова

Глава украинского МО Алексей Резников может покинуть занимаемый пост и перейти в другое ведомство. Такой информацией поделился народный депутат этой страны Алексей Гончаренко 1 февраля.
По словам депутата, в Киеве сейчас ведутся активные обсуждения по поводу того, что Резников может стать главой министерства юстиций. При этом кто заменит его на посту министра обороны пока неизвестно. Соответствующее заявление нардеп опубликовал в своем Telegram-канале.
Ранее Гончаренко также сообщил о грядущих увольнениях в рядах украинской таможни. По его словам, 1 февраля ожидается отставка всех руководителей этого ведомства.