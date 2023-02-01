Чулпан Хаматова рискует попасть под иностранные санкции из-за фильма «Праведник»

По факту фильм был создан в 2022 году, хотя Чулпан Хаматова снималась в 2021 году. Но доказать это будет трудно. Тем более, известно, что Чулпан Хаматова и после начала СВО по освобождению Донбасса от нацистов, продолжала зарабатывать в России – перед эмиграцией, она летела с выступлениями в Екатеринбург.