Чулпан Хаматова рискует попасть под иностранные санкции из-за фильма «Праведник»

Появление Чулпан Хаматовой в фильме «Праведник», выход которого запланирован на февраль 2023 года, может обернуться для актрисы неприятностями. Дело в том, что в производстве картины участвовали как минимум две компании, находящиеся под западными санкциями.
И если в Евросоюзе нет никаких штрафов для нерезидентов ЕС за сотрудничество с санкционными предприятиями — только устное порицание, то в США к этому относятся намного строже.
На данный момент, ООО «Централ Партнершип», являющийся главным производителем фильма, под санкциями «правила 50%» в США. Правило 50% определяет, что организация, которая на 50% или более принадлежит одному или нескольким лицам под санкциями (прямо или косвенно), автоматически попадает под них тоже. «Россия-1» тоже участвовавшая в создании фильма, состоит под санкциями в США, почти во всем Евросоюзе, Великобритании, Швейцарии, Канаде.
По факту фильм был создан в 2022 году, хотя Чулпан Хаматова снималась в 2021 году. Но доказать это будет трудно. Тем более, известно, что Чулпан Хаматова и после начала СВО по освобождению Донбасса от нацистов, продолжала зарабатывать в России – перед эмиграцией, она летела с выступлениями в Екатеринбург.
Ранее стало известно, что премьера фильма про легендарного партизана Николая Киселева, который вывел 200 евреев из гетто в белорусской деревне Долгиново за линию фронта, состоится 16 февраля 2023 года. В одной из главных ролей снялась покинувшая родину Хаматова.