Дуда пообещал передать Украине советские танки Т-72 и польские PT-91 Twardy

Варшава передаст Киеву новую партию танков, в том числе Т-72 и PT-91 Twardy. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
Он напомнил, что на текущий момент польские власти решили отправить Украине роту танков Leopard, а также декларировали очередную поддержку в вопросе предоставления боевых машин.
«У нас еще есть танки Т-72 в модернизированной версии, но также у нас есть PT-91 Twardy. Это хорошее оружие, которое хорошо функционирует, так что мы готовы оказывать помощь Украине также и в этом плане», — поделился Дуда.
Президент добавил, что Польша в рамках военной помощи уже передала украинской армии более 240 танков, свыше 100 бронированных транспортных средств, десятки тысяч автоматов и многое другое оружие.
Напомним, ранее стало известно, что Киев рассчитывает получить от западных союзников до 140 танков в рамках первой волны помощи, передает «Царьград».