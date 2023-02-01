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ОПЕК+ не планирует менять решение по ограничению нефтедобычи

Экономика
ОПЕК+ не планирует менять решение по ограничению нефтедобычи

Комитет ОПЕК+ дал рекомендацию касательно корректировки параметров сделки по нефтедобыче. Члены организации не считают необходимым что-то менять.

Очередное заседание комитета пройдет 3 апреля, а всего альянса — уже в июне. Однако в случае необходимости может быть организовано внеочередное заседание.

Ранее входящие в ОПЕК+ страны приняли решение ограничить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Власти США негативно оценили вердикт нефтяных государств и призвали местные нефтяные компании заняться поиском новых месторождений, но представители данной сферы в США предпочли выплатить дивиденды акционерам.
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