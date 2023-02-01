Росстат заявил о снижении численности населения РФ более чем на полмиллиона человек за год

Численность населения России в период с 1 января 2022 по 1 января 2023 года снизилась на 555 332 человека.
В начале прошлого года показатель составлял 146 миллионов 980 тысяч 61 человек, а в этом году — 146 миллионов 424 тысячи 729 человек. Соответствующие данные опубликовали в Росстате.
Городское население составило около 109,6 миллиона человек, а сельское — почти 36,8 миллиона. Однако эксперты ведомства отметили, что сведения приведены без учета официальной статистики по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.