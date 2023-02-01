Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Росстат заявил о снижении численности населения РФ более чем на полмиллиона человек за год

Общество
Росстат заявил о снижении численности населения РФ более чем на полмиллиона человек за год

Численность населения России в период с 1 января 2022 по 1 января 2023 года снизилась на 555 332 человека.

В начале прошлого года показатель составлял 146 миллионов 980 тысяч 61 человек, а в этом году — 146 миллионов 424 тысячи 729 человек. Соответствующие данные опубликовали в Росстате.

Городское население составило около 109,6 миллиона человек, а сельское — почти 36,8 миллиона. Однако эксперты ведомства отметили, что сведения приведены без учета официальной статистики по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
росстат численность населения россия данные
Военкоры ФАН
Лучшие в аду