Московский суд Твери рассмотрит просьбу брата Смольянинова об условно-досрочном освобождении

Московский районный суд Твери рассмотрит ходатайство младшего брата скандального актера Артура Смольянинова✱ (признан иноагентом в РФ) Николая Емельянова о снижении наказания в связи с подошедшим сроком.
Скинхед по кличке Ян Лютик отсидел полсрока. Мужчина придерживается националистических радикальных взглядов. ФАН выяснил, что московский суд Твери собирается рассмотреть просьбу Емельянова об условно-досрочном освобождении уже 13 марта 2023 года. Если суд пойдет навстречу осужденному, то из всего срока он «отсидит» только половину.
Напомним, что Емельянов был главной националистической банды, которая пропагандировала «чистоту нации». Брата актера приговорили к 19 годам в тюрьме из-за убийства гражданина Армении. Мужчине нанесли множественные удары руками и ногами, а также не менее 11 ударов ножами по различным частям тела.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами