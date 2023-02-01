Московский суд Твери рассмотрит просьбу брата Смольянинова об условно-досрочном освобождении

Скинхед по кличке Ян Лютик отсидел полсрока. Мужчина придерживается националистических радикальных взглядов. ФАН выяснил, что московский суд Твери собирается рассмотреть просьбу Емельянова об условно-досрочном освобождении уже 13 марта 2023 года. Если суд пойдет навстречу осужденному, то из всего срока он «отсидит» только половину.