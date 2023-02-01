Социолог Грилль предрек скорый и болезненный для Запада крах американского мифа о «победе ВСУ»

Властям США придется очень туго, когда на Западе вскроется правда о так называемых «победах украинской армии». Ведь поступят вопросы, помимо прочих, и от собственных избирателей в преддверии скорых президентских выборов, заявил российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с ФАН.