Властям США придется очень туго, когда на Западе вскроется правда о так называемых «победах украинской армии». Ведь поступят вопросы, помимо прочих, и от собственных избирателей в преддверии скорых президентских выборов, заявил российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с ФАН.
Телеканал Sky News Australia прервал эфир во время обсуждения украинских событий. Гость программы — местный политик, национальный директор лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер усомнилась в успехах ВСУ, чем поставила ведущих в тупик.
«Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. Мы даже не знаем, куда отправляем танки. Если бы не вмешательство Вашингтона, то конфликт был бы уже завершен», — отметила она.
Сторер заявила, что не видит в украинском лидере Владимире Зеленском «президента, который хочет закончить конфликт». По словам гостьи студии, бывший комик лишь является «пешкой в игре больших политиков».
Гриль отметил, что правда про Украину и киевский режим на Западе не нужна. По словам эксперта, она замалчивается и вымарывается самым возмутительным и антидемократическим образом.
«Чем дольше США и Великобритания будут затягивать конфликт на территории бывшей УССР и тяжелее станет ощущаться мировой политический, военный и экономический кризис, тем больше осуществится попыток узнать и рассказать страшную, нелицеприятную правду про все происходящее.
Завтра в "победе ВСУ" усомнятся не местные или региональные политики, а лидеры великих держав. И тогда Соединенным Штатам придется очень туго с пропагандой, как, впрочем, и с вопросами от собственных избирателей в преддверии скорых президентских выборов», — подчеркнул социолог.
Ранее Филипп Грилль в беседе с ФАН назвал украинский кризис детищем Демпартии США. По словам эксперта, он является своего рода ее «лебединой исторической песней».