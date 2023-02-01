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Социолог Грилль предрек скорый и болезненный для Запада крах американского мифа о «победе ВСУ»

Весь мир
Социолог Грилль предрек скорый и болезненный для Запада крах американского мифа о «победе ВСУ»

Властям США придется очень туго, когда на Западе вскроется правда о так называемых «победах украинской армии». Ведь поступят вопросы, помимо прочих, и от собственных избирателей в преддверии скорых президентских выборов, заявил российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с ФАН.

Телеканал Sky News Australia прервал эфир во время обсуждения украинских событий. Гость программы местный политик, национальный директор лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер усомнилась в успехах ВСУ, чем поставила ведущих в тупик.

«Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. Мы даже не знаем, куда отправляем танки. Если бы не вмешательство Вашингтона, то конфликт был бы уже завершен», — отметила она.

Сторер заявила, что не видит в украинском лидере Владимире Зеленском «президента, который хочет закончить конфликт». По словам гостьи студии, бывший комик лишь является «пешкой в игре больших политиков».

Гриль отметил, что правда про Украину и киевский режим на Западе не нужна. По словам эксперта, она замалчивается и вымарывается самым возмутительным и антидемократическим образом.

Социолог Грилль предрек скорый и болезненный для Запада крах американского мифа о «победе ВСУ»
«Чем дольше США и Великобритания будут затягивать конфликт на территории бывшей УССР и тяжелее станет ощущаться мировой политический, военный и экономический кризис, тем больше осуществится попыток узнать и рассказать страшную, нелицеприятную правду про все происходящее.
Завтра в "победе ВСУ" усомнятся не местные или региональные политики, а лидеры великих держав. И тогда Соединенным Штатам придется очень туго с пропагандой, как, впрочем, и с вопросами от собственных избирателей в преддверии скорых президентских выборов», — подчеркнул социолог.

Ранее Филипп Грилль в беседе с ФАН назвал украинский кризис детищем Демпартии США. По словам эксперта, он является своего рода ее «лебединой исторической песней».
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