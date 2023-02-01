«Транснефть»: обстрел со стороны ВСУ не смог помешать работоспособности «Дружбы»

Вооруженные силы Украины, несмотря на предпринятую попытку, не сумели вывести из строя нефтепровод «Дружба». Он продолжает работать в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.
Украинская сторона рассчитывала прервать прокачу сырья по «Дружбе», однако обстрел не повлиял на работу магистрали. Кроме этого, на территории станции не было выявлено пострадавших. Ремонтная бригада уже устраняет некритические повреждения.
Власти Брянской области также сообщили, что удар не повлек за собой ни появления пострадавших, ни разрушения гражданских объектов.