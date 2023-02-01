МИД РФ: Макрон словами о поставках истребителей повышает и без того «неуемный аппетит» Киева

Президент Франции Эммануэль Макрон словами о поставках истребителей ВСУ повышает и без того «неуемный аппетит» киевского режима. Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее мнению, соответствующее развитие событий следует расценивать как абсурдное. Об этом Захарова рассказала во время брифинга.
«Президент Франции действительно уверен, что если будет поставляться оружие, тяжелое вооружение, это не приведет к эскалации ситуации?» — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что Москва заинтересована в скорейшем достижении мирового соглашения с Киевом. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.