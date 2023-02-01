Для меня это обычный день: певец Юрий Лоза рассказал, почему не отмечает дату своего рождения

Юрий Лоза появился на свет 1 февраля 1954 года в Свердловске. После школы Лоза переехал в Москву, чтобы подать документы в институт, однако в высшее учебное заведение не удалось поступить. И только спустя несколько лет юный певец решил попытать удачу снова и в 2003 году закончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.