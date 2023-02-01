Для меня это обычный день: певец Юрий Лоза рассказал, почему не отмечает дату своего рождения

Величайшему артисту и певцу Юрию Лозе исполняется сегодня 69 лет. Однако свой день рождения он не привык праздновать каждый год.
Юрий Лоза появился на свет 1 февраля 1954 года в Свердловске. После школы Лоза переехал в Москву, чтобы подать документы в институт, однако в высшее учебное заведение не удалось поступить. И только спустя несколько лет юный певец решил попытать удачу снова и в 2003 году закончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.
Музыкальная карьера Лозы началась еще в 1977 году. Артист попал в группу «Интеграл», под руководством Бари Алибасова. А спустя несколько лет, в 1988 году, на свет вышла знаменитая песня «Плот», которая до сих пор играет на радио.
Сегодня Юрий Лоза рассказал корреспонденту ФАН о своих планах на сегодняшний день. По его словам, дата рождения музыканта ничем не отличается от остальных будних дней. Певец заявил, что возраст, переваливший отметку за 50, уже не хочется праздновать каждый год.
«Где-то после 50, уже все эти даты начинают быть подкрашенный временем. Время страшная вещь и ты понимаешь, что уже после 50 остается меньше, чем было. Поэтому каждый день рождения приближает нас к финишу. Все эти некруглые даты люди перестают отмечать уже после 50», — прокомментировал Лоза.
Также артист отметил, что многие его знакомые придерживается такого же мнения и после 50 лет не справляют свой день рождения. При этом именинник не исключает празднования юбилея, который наступит через год.
«Для меня вот такой же день. Он уже ничем не отличается от вчерашнего. Завтра тоже такой же точный день, в этом то и дело, что это не какое-то юбилейное событие. Юбилей еще, может быть, на следующий год что-нибудь придумаю, а сейчас все спокойно, все в рабочем режиме», — подытожил артист.
Сейчас певец Юрий Лоза продолжает музыкальную деятельность. Он гастролирует со своими песнями по всей России и странам СНГ.
Ранее шеф-повар Константин Ивлев отпраздновал день рождения на Мальдивах в компании своей супруги Валерии Куденковой и детей.