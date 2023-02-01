WSJ: конфликт на Украине не привел к буму продаж американского вооружения

Конфликт на Украине не привел к существенному увеличению числа заказов у оборонных концернов США, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
В публикации говорится, что поставки крупных партий западного оружия украинской армии не привели к буму продаж американского вооружения в мире. Отмечается, что компания Lockheed Martin, производящая ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger, второй год подряд сталкивается со снижением уровня продаж.
Авторы статьи подчеркивают, что массовые поставки боевых систем Украине, несмотря на ожидания американских подрядчиков, не привели к стремительному росту заказов. Эксперты говорят, что причиной этого стала отправка боеприпасов из запасов ВС США, в то время как предприятия не были подготовлены к изготовлению продукции и наращиванию объемов в сжатые сроки.
Кроме того, в США некоторые заводы ранее были закрыты из-за низкого числа заказов от военных. Так, сегодня металлические оболочки для артиллерийских боеприпасов выпускает лишь одно американское предприятие.