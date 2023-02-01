WSJ: конфликт на Украине не привел к буму продаж американского вооружения

Авторы статьи подчеркивают, что массовые поставки боевых систем Украине, несмотря на ожидания американских подрядчиков, не привели к стремительному росту заказов. Эксперты говорят, что причиной этого стала отправка боеприпасов из запасов ВС США, в то время как предприятия не были подготовлены к изготовлению продукции и наращиванию объемов в сжатые сроки.