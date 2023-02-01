Пригожин прокомментировал информацию об оперативном окружении Бахмута

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на слухи о том, что удалось осуществить оперативное окружение Бахмута. Предприниматель призвал не путаться в ряде терминов.
Дать комментарий по поводу этой информации Пригожина попросили журналисты Live24. В первую очередь он объяснил, что такое «зачистка», а что подразумевает под собой термин «оперативное окружение».
«Зачистка – это когда населенный пункт полностью находится под вашим контролем. Нужно проверить жилой сектор, подвалы и другие места, где противник теоретически может прятаться и потом действовать как ДРГ. Оперативное окружение – это когда все дороги и пути снабжения, эвакуации и любого перемещения находятся под огневым контролем противника», — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин подчеркнул, что на сегодняшний день оперативного окружения Бахмута нет и из оперативных соображений обычно такие сведения не разглашаются. Однако предприниматель пообещал, что как только город будет взят, информация об этом будет обнародована.