Sohu: Запад смутился своими экономическими показателями после угроз Байдена о крахе России

Китайские обозреватели сообщили, что Всемирный банк и Международный валютный фонд повысили прогноз роста ВВП РФ на 2023 год до 0,3%. При этом показатели Германии возрастут лишь на 0,1%, а Великобритании, наоборот, сократятся на 0,6%, передает «ПолитРоссия».