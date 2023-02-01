Sohu: Запад смутился своими экономическими показателями после угроз Байдена о крахе России

Страны коллективного Запада сели в экономическую лужу после угроз президента США Джо Байдена о крахе России. Такой вывод сделали журналисты китайского издания Sohu.
Аналитики отметили, что Байден неоднократно заявлял об уничтожении экономики России путем санкционного давления. Однако политика Соединенных Штатов обернулась против их союзников.
Китайские обозреватели сообщили, что Всемирный банк и Международный валютный фонд повысили прогноз роста ВВП РФ на 2023 год до 0,3%. При этом показатели Германии возрастут лишь на 0,1%, а Великобритании, наоборот, сократятся на 0,6%, передает «ПолитРоссия».
«Среди ведущих экономик мира есть страны, показатели которых не так хороши, как у РФ. <...> Были опубликованы экономические прогнозы Всемирного банка — Британия и Германия смущены этими данными», — объяснили эксперты.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что фактические показатели экономики страны по итогам прошлого года оказались лучше многих прогнозов.