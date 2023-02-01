Леонков объяснил, почему США могут передать Украине дальнобойные боеприпасы для РСЗО

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил военный эксперт Алексей Леонков. Он объяснил, что в настоящее время реактивная артиллерия американского производства, которую применяют ВСУ, является уязвимой целью для ВС РФ. Не исключено, что в новый пакет помощи Киеву будут включены бомбы GLSDB, дальность которых превышает 150 километров.