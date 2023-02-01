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Леонков объяснил, почему США могут передать Украине дальнобойные боеприпасы для РСЗО

Армия
Леонков объяснил, почему США могут передать Украине дальнобойные боеприпасы для РСЗО

Украина хочет отодвинуть американские РСЗО HIMARS дальше от линии фронта, поэтому США могут поставить ВСУ дальнобойные ракеты.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил военный эксперт Алексей Леонков. Он объяснил, что в настоящее время реактивная артиллерия американского производства, которую применяют ВСУ, является уязвимой целью для ВС РФ. Не исключено, что в новый пакет помощи Киеву будут включены бомбы GLSDB, дальность которых превышает 150 километров.

«Поставки таких бомб связаны прежде всего не с планами Украины обстреливать территорию РФ, а с нашей успешной контрбатарейной борьбой против установок HIMARS и MLRS», — объяснил эксперт.

Леонков добавил, что ВСУ хотят отвести дорогостоящую реактивную артиллерию дальше от линии соприкосновения.
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