Леонков объяснил, почему США могут передать Украине дальнобойные боеприпасы для РСЗО

Украина хочет отодвинуть американские РСЗО HIMARS дальше от линии фронта, поэтому США могут поставить ВСУ дальнобойные ракеты.
С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил военный эксперт Алексей Леонков. Он объяснил, что в настоящее время реактивная артиллерия американского производства, которую применяют ВСУ, является уязвимой целью для ВС РФ. Не исключено, что в новый пакет помощи Киеву будут включены бомбы GLSDB, дальность которых превышает 150 километров.
«Поставки таких бомб связаны прежде всего не с планами Украины обстреливать территорию РФ, а с нашей успешной контрбатарейной борьбой против установок HIMARS и MLRS», — объяснил эксперт.
Леонков добавил, что ВСУ хотят отвести дорогостоящую реактивную артиллерию дальше от линии соприкосновения.