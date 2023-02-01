Финские пограничники не пустили россиянина в страну и предложили переночевать на лавочке

Россиянина, который прилетел из Великобритании в Финляндию, отказались выпускать из аэропорта. Пограничники предложили ему переночевать на лавочке.
По словам мужчины, по прибытию в Хельсинки он хотел отправиться на автобусе в Санкт-Петербург. Однако из-за задержки самолета и долгих допросов на границе, ему удалось взять билет на транспорт, который отправляется только на следующий день.
Офицер, проверявший документы россиянина, проверил его билет до Петербурга и бронь отеля. Однако мужчине все равно запретили выходить из аэропорта и предложили провести ночь на скамейке.
Пограничники объяснили это тем, что он будет слишком долго пребывать на территории Финляндии. По правилам страны, он должен выехать из нее незамедлительно, передает портал TourDom.