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Финские пограничники не пустили россиянина в страну и предложили переночевать на лавочке

Общество
Финские пограничники не пустили россиянина в страну и предложили переночевать на лавочке

Россиянина, который прилетел из Великобритании в Финляндию, отказались выпускать из аэропорта. Пограничники предложили ему переночевать на лавочке.

По словам мужчины, по прибытию в Хельсинки он хотел отправиться на автобусе в Санкт-Петербург. Однако из-за задержки самолета и долгих допросов на границе, ему удалось взять билет на транспорт, который отправляется только на следующий день.

Офицер, проверявший документы россиянина, проверил его билет до Петербурга и бронь отеля. Однако мужчине все равно запретили выходить из аэропорта и предложили провести ночь на скамейке.

Пограничники объяснили это тем, что он будет слишком долго пребывать на территории Финляндии. По правилам страны, он должен выехать из нее незамедлительно, передает портал TourDom.
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