Возложение цветов к Вечному огню в память о Сталинградской победе состоялось в Волгограде

Мероприятия, приуроченные к 80-летию победы в Сталинградской битве стартовали в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.
Как пишет сетевое издание «МК в Волгограде», основное мероприятие открылось церемонией возложения цветов и венков к Вечному огню в центре Волгограда. В открытии прияли участие ветераны, Дети военного Сталинграда, областные и иностранные делегации, главы ведомств, политики, члены различных союзов, почетные жители региона. Память погибших под Сталинградом советских солдат почтили минутой молчания, рассказали в региональной администрации.
Отмечается, что 1 и 2 февраля во всех муниципальных районах и горокругах Волгоградской области состоится порядка 250 мероприятий, посвященных юбилею Сталинградской победы. Волгоградцы и приезжие смогут увидеть прямую трансляцию главных событий по ведущим федеральным телеканалам. Помимо этого, весь февраль в местных музеях будут функционировать тематические выставки.