Возложение цветов к Вечному огню в память о Сталинградской победе состоялось в Волгограде

Отмечается, что 1 и 2 февраля во всех муниципальных районах и горокругах Волгоградской области состоится порядка 250 мероприятий, посвященных юбилею Сталинградской победы. Волгоградцы и приезжие смогут увидеть прямую трансляцию главных событий по ведущим федеральным телеканалам. Помимо этого, весь февраль в местных музеях будут функционировать тематические выставки.