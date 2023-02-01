Петербуржец реставрирует советские автомобили для создания собственного музея

Толчинский начал собирать советские машины несколько лет назад, за это время в его коллекцию вошли более 50 уникальных автомобилей. Реставрация каждого агрегата обходится ему в 2 или 3 миллиона рублей. В будущем петербуржец планирует создать интерактивный музей для детей, в котором подрастающее поколение сможет ознакомиться с шедеврами советского автопрома.