Петербуржец реставрирует советские автомобили для создания собственного музея

Коллекционер из Санкт-Петербурга Александр Толчинский занимается восстановлением ретроавтомобилей. Ремонт каждой машины обходится ему в 2-3 миллиона рублей.
Толчинский начал собирать советские машины несколько лет назад, за это время в его коллекцию вошли более 50 уникальных автомобилей. Реставрация каждого агрегата обходится ему в 2 или 3 миллиона рублей. В будущем петербуржец планирует создать интерактивный музей для детей, в котором подрастающее поколение сможет ознакомиться с шедеврами советского автопрома.
«Именно для этого он (музей ретроавтомобилей. — Прим. Ред.) и создается, чтобы дети могли посидеть в машинах, представить, как будто они полицейские будущие. Машины будут все покрашены в цвета candy, специально сделано все для детей», — отметил Толчинский.
На восстановление одной машины у Толчинского и его команды уходит довольно много времени, зачастую авто приходится разбирать до болтика.
По словам реставратора Александра Покровского, при ремонте чаще всего приходится сталкиваться с нехваткой запчастей. Усугубляет ситуацию и то, что многие технологии восстановления были утеряны, поэтому мастерам приходится находить решения буквально на ходу.