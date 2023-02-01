Авиационная бомба времен ВОВ была найдена на окраине Рязани

На окраине Рязани местный житель обнаружил авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы регионального управления Росгвардии.
Бомба находилась в районе Южного промышленного узла, сообщает сетевое издание «МК в Рязани». Мужчина немедленно сообщил о находке в экстренные службы. Приехавшая на вызов группа разминирования определила, что обнаруженный взрывоопасный предмет представляет собой осколочно-фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны ОФАБ 250-270.
Корпус бомбы имел следы сильной коррозии, взрыватели и маркировочные данные отсутствовали. В таком виде предмет не представлял опасности для транспортировки. Боеприпас был передан правоохранителям.