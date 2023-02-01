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Авиационная бомба времен ВОВ была найдена на окраине Рязани

Происшествия

На окраине Рязани местный житель обнаружил авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы регионального управления Росгвардии.

Авиационная бомба времен ВОВ была найдена на окраине Рязани

Бомба находилась в районе Южного промышленного узла, сообщает сетевое издание «МК в Рязани». Мужчина немедленно сообщил о находке в экстренные службы. Приехавшая на вызов группа разминирования определила, что обнаруженный взрывоопасный предмет представляет собой осколочно-фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны ОФАБ 250-270.

Корпус бомбы имел следы сильной коррозии, взрыватели и маркировочные данные отсутствовали. В таком виде предмет не представлял опасности для транспортировки. Боеприпас был передан правоохранителям.
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