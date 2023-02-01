Журова рассказала, на каких условиях россиян могут допустить к ОИ-2024

Депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова поделилась мнением о возможном участии россиян в летних Олимпийских играх в Париже. Бывшая фигуристка считает, что допустят тех, кто проживает за границей.
Стоит отметить, что российские спортсмены могут поехать во Францию исключительно под нейтральным флагом. Журова рассказала свое видение данной ситуации.
«Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить наших спортсменов под нейтральным флагом. Это делается для тех ребят, которые проживают за рубежом, не финансируются Россией. Таких спортсменов с российскими паспортами допустят без согласия Олимпийского комитета России», — цитирует депутата телеканал «Матч ТВ».
Ранее президент МОК Томас Бах высказался за то, чтобы российские и белорусские спортсмены приняли участие в летних Олимпийских играх в Париже. Функционер отметил, что атлеты могут выступить только под нейтральным флагом.