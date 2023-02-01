Источник ФАН опроверг информацию о госпитализации Бориса Щербакова

Ранее сообщалось, что Щербакова забрали на «скорой» с репетиции спектакля «Свободная рука» в Выборгском дворце культуры. По словам источника, у актера было выявлено воспаление верхних дыхательных путей. При этом от госпитализации, о которой писали ряд СМИ, Щербаков отказался.