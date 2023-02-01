Источник ФАН опроверг информацию о госпитализации Бориса Щербакова

Исполнителю ролей в более чем 230 фильмах и сериалах актера театра и кино Бориса Щербакова срочно потребовалась помощь во время репетиции спектакля. Как удалось выяснить ФАН, у 73-летнего народного артиста России возникли проблемы с дыханием.
Ранее сообщалось, что Щербакова забрали на «скорой» с репетиции спектакля «Свободная рука» в Выборгском дворце культуры. По словам источника, у актера было выявлено воспаление верхних дыхательных путей. При этом от госпитализации, о которой писали ряд СМИ, Щербаков отказался.
«Но спектакль перенесли на неопределенный срок, так как пока на сцену он выйти не может — трудно дышать», — сказал источник.
Ранее информацию о госпитализации звезды фильма «Воскресный папа» и сериала «Гостья из будущего» опровергла супруга Щербакова актриса Татьяна Бронзова.