«Хуаньцю шибао»: мир не сможет выплатить госдолг США

Американские власти берут в долг все больше и больше, но в случае необходимости мир не сможет оплатить огромный госдолг США, пишет «Хуаньцю шибао».
Журналисты издания уверены — экономика США не выдержит долгих игр между партиями страны, и в этом случае весь мир рискует ощутить последствия падения американской экономики, что может случиться уже в 2023 году.
Пока представители Демократической и Республиканской партий не договорятся о лимите стоимости долга, мировые рынки будут волатильными.
По данным опроса Gallup, 21% опрошенных американцев выступают против того, как работает современное правительство США. В частности, жители страны негативно оценивают высокую инфляцию и миграционный кризис.