Судьбу спектаклей Чуриковой будет решать Глеб Панфилов

Судьбу спектаклей с участием актрисы Инны Чуриковой в «Ленкоме Марка Захарова» будет решать ее муж Глеб Панфилов, который является их режиссером, рассказал ФАН источник в театре.
На Данный момент они стоят в репертуаре, но без фамилии великой актрисы, скончавшейся 14 января. Пока руководство не хочет даже задавать этот вопрос Глебу Анатольевичу, который очень переживает смерть любимой супруги. К этому разговору, вероятнее всего, вернутся уже по истечении 40 дней с момента кончины Инны Михайловны.
«В таких спектаклях, как «Аквитанская львица», ее заменить невозможно, — сказал источник. — Она играла главную роль, без дублеров. Глеб Анатольевич построил весь спектакль под ее талант. Поэтому вряд ли спектакль будет восстановлен, но решать это только Панфилову».
Кроме «Ленкома» Инна Чурикова еще играла и в Театре наций в постановке своего супруга «Аудиенция» про Елизавету II. На постановку билеты раскупались за месяц. Спектакль снят с репертуара.
Ранее актриса Людмила Поргина заявила, что не верит в планы продажи дома Инны Чуриковой на Николиной горе.