Судьбу спектаклей Чуриковой будет решать Глеб Панфилов

На Данный момент они стоят в репертуаре, но без фамилии великой актрисы, скончавшейся 14 января. Пока руководство не хочет даже задавать этот вопрос Глебу Анатольевичу, который очень переживает смерть любимой супруги. К этому разговору, вероятнее всего, вернутся уже по истечении 40 дней с момента кончины Инны Михайловны.