Белоруссия осуществляет модернизацию советских артсистем с учетом опыта СВО

Белоруссия начала проведение модернизации артиллерийских систем советского образца на основе анализа опыта спецоперации на Украине. Об этом сообщил начальник ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии, полковник Руслан Чехов.
Также он добавил, что республика на сегодняшний день вносит корректировки в систему боевой подготовки ракетных войск и артиллерии. Совершенствование САУ 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», 2С5 «Гиацинт», а также РСЗО БМ 21 «Град» приводит в хорошим результатам.
«Такое совершенствование в настоящий момент осуществляется на предприятиях оборонного комплекса Российской Федерации и Республики Беларусь», — рассказал Чехов.
Он добавил, что на территории Белоруссии регулярно проводят работу по развитию форм и способов применения артиллерийских подразделений.