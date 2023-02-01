Белоруссия осуществляет модернизацию советских артсистем с учетом опыта СВО

Также он добавил, что республика на сегодняшний день вносит корректировки в систему боевой подготовки ракетных войск и артиллерии. Совершенствование САУ 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», 2С5 «Гиацинт», а также РСЗО БМ 21 «Град» приводит в хорошим результатам.