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Россиянка откусила кончик пальца британской туристке в Таиланде

Происшествия
Россиянка откусила кончик пальца британской туристке в Таиланде

Туристка из России откусила часть пальца подданной Великобритании во время конфликта на курортном острове Пханган в Таиланде. Об инциденте в среду сообщает издание The Thaiger.

Все произошло, когда британская туристка с подругой выгуливала свою собаку на местном пляже. Они пришли в один из баров, чтобы посидеть в креслах-мешках, что не понравилось отдыхающим рядом россиянами.

«Россиянка сообщила об этом официанту, но он разрешил владельцам животного расположиться в креслах-мешках. Между туристками разгорелся конфликт, который перерос в драку», — пишет издание.

В какой-то момент гражданка России схватила оппонентку за руку и откусила ей кончик среднего пальца. Медики госпитализировали пострадавшую, однако ей пришлось вернуться на родину для проведения операции по реплантации.

Россиянку задержали, однако при себе у нее не было паспорта. Она скрылась, отправившись в гостиницу под предлогом забрать документ.
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