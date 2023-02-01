Traffic News: немецкий танк Leopard 2 не сможет противостоять российскому Т-14 «Армата»

Российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» способен одержать победу в случае схватки с немецким Leopard 2 на дальней дистанции. Об этом говорится в публикации японского издания Traffic News.
В материале подчеркивается, что Т-14 по всем параметрам превосходит противника и бросает вызов традиционной концепции танка. Башня у него необитаемая, а за обзор отвечают датчики и камеры. В это время командир, наводчик и пилот находятся в хорошо защищенном корпусе.
Издание отмечает, что наличие беспилотной башни стало смелой идеей, которая снимает эргономические ограничения и дает свободу для размещения различных систем. Основным орудием танка является 125-миллиметровая с увеличенным калибром до 55. Также посредством применения унифицированных снарядов 2А48-1М выросла и его мощность.
При этом, если снаряд попадет в броню Т-14 под углом 90 градусов на расстоянии две тысячи метров, то его пробивная способность оценивается в тысячу миллиметров RHA. В свою очередь бронепробиваемость немецкого Leopard в подобных условиях составляет 750 миллиметров.