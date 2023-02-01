Traffic News: немецкий танк Leopard 2 не сможет противостоять российскому Т-14 «Армата»

В материале подчеркивается, что Т-14 по всем параметрам превосходит противника и бросает вызов традиционной концепции танка. Башня у него необитаемая, а за обзор отвечают датчики и камеры. В это время командир, наводчик и пилот находятся в хорошо защищенном корпусе.