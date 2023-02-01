МИД Швейцарии анонсировал пересмотр отношений с Россией

Берн собирается внести коррективы в свои отношения с Москвой. Об этом говорится в отчете МИД Швейцарии по деятельности внешнеполитического ведомства в 2022 году.
В документе сказано, что власти государства осуждают спецоперацию России на Украине. Кроме того, доклад сообщает о сложностях в продвижении мирного урегулирования кризиса.
«Отношения с Россией должны быть пересмотрены в следующей внешнеполитической стратегии», — гласит заключение отчета.
Напомним, что в ситуации на Украине Швейцария заняла сторону Запада. Об этом говорит санкционная политика Берна, точно совпадающая с антироссийскими шагами Евросоюза.