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МИД Швейцарии анонсировал пересмотр отношений с Россией

Политика
МИД Швейцарии анонсировал пересмотр отношений с Россией

Берн собирается внести коррективы в свои отношения с Москвой. Об этом говорится в отчете МИД Швейцарии по деятельности внешнеполитического ведомства в 2022 году.

В документе сказано, что власти государства осуждают спецоперацию России на Украине. Кроме того, доклад сообщает о сложностях в продвижении мирного урегулирования кризиса.

«Отношения с Россией должны быть пересмотрены в следующей внешнеполитической стратегии», гласит заключение отчета.

Напомним, что в ситуации на Украине Швейцария заняла сторону Запада. Об этом говорит санкционная политика Берна, точно совпадающая с антироссийскими шагами Евросоюза.
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