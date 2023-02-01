Участие в легкоатлетическом забеге в Волгограде принял 97-летний ветеран

Легкоатлетический забег, посвященный 80-й годовщине победы в Сталинградской битве, состоялся в Волгограде.
В знаковом спортивном мероприятии принял участие 97-летний ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Александр Медков. Он напомнил о подвиге советских воинов, одержавших героическую победу над фашистами в Сталинградской битве, сообщает «Волгоградская Правда».
Участники пробега перед его началом почтили память погибших защитников города минутой молчания и возложили букеты цветов к мемориалу в честь героев Волжской военной флотилии, расположенному на набережной Волги.