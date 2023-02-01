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Роспотребнадзор разъяснил правила возврата бракованных товаров из маркетплейсов

Общество
Роспотребнадзор разъяснил правила возврата бракованных товаров из маркетплейсов

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что маркетплейсы при возврате бракованного товара не имеют права удерживать денежные средства покупателей.

Накануне в Telegram-каналах появились сообщения, что Wildberries начал списывать деньги за доставленный по ошибке или некачественный товар. Это произошло якобы из-за изменения правил работы ретейлера.

Однако в пресс-службе Wildberries заявили, что данная информация не соответствует действительности. Эксперты ведомства подчеркнули, что маркетплейс обязан вернуть потребителю стоимость бракованной вещи, если покупатель смог подтвердить наличие недостатков.
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