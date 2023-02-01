Роспотребнадзор разъяснил правила возврата бракованных товаров из маркетплейсов

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что маркетплейсы при возврате бракованного товара не имеют права удерживать денежные средства покупателей.
Накануне в Telegram-каналах появились сообщения, что Wildberries начал списывать деньги за доставленный по ошибке или некачественный товар. Это произошло якобы из-за изменения правил работы ретейлера.
Однако в пресс-службе Wildberries заявили, что данная информация не соответствует действительности. Эксперты ведомства подчеркнули, что маркетплейс обязан вернуть потребителю стоимость бракованной вещи, если покупатель смог подтвердить наличие недостатков.