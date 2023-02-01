Строящуюся станцию московского метро «ЗИЛ» снабдили ограждающими конструкциями

Параллельно разрабатывается грунтовой массив котлована. Разработано уже 164 тысячи кубометров, передает сетевое издание «Типичная Москва». Также продолжается устройство монолитных стен, колонн и перекрытий в районе оборотных тупиков, вестибюля и платформы.