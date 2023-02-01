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Строящуюся станцию московского метро «ЗИЛ» снабдили ограждающими конструкциями

Общество

Завершается устройство ограждающих конструкций на станции «ЗИЛ» Троицкой линии московского метрополитена. По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики, конструкции готовы на 87%.

Строящуюся станцию московского метро «ЗИЛ» снабдили ограждающими конструкциями

Параллельно разрабатывается грунтовой массив котлована. Разработано уже 164 тысячи кубометров, передает сетевое издание «Типичная Москва». Также продолжается устройство монолитных стен, колонн и перекрытий в районе оборотных тупиков, вестибюля и платформы.

Все работы ведутся в водонасыщенных песках и суглинках. Из-за высокого уровня грунтовых вод предусмотрено создание системы внутрикотлованного водопонижения. Поскольку станционный комплекс «ЗИЛ» находится неподалеку от Московского центрального кольца, на постоянной основе проводится геотехнический мониторинг инфраструктуры железной дороги.
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