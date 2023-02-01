Василий Пискарев: у нас есть своя вакцина против вируса идеологических диверсий

Ожидаемым назвал решение Генпрокуратуры РФ о признании нежелательной на территории нашей страны литовской неправительственной организации «Форум свободной России» председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Политик дал такой комментарий Федеральному агентству новостей.
«Литовская НПО, как матрешка, скрывает в себе несколько организаций идеологических диверсантов, занимающихся дискредитацией российских Вооруженных сил и ведущих подрывную работу против нашей страны», — заявил депутат.
Пискарев пояснил свое мнение.
«Против идеологической пандемии, которую они пытаются посеять в России, есть хорошая вакцина в виде нашего законодательства», — уточнил Пискарев.
По его словам, деятельность этих очернителей-русофобов уже давно надо было признать нежелательной. Именно поэтому Генпрокуратура России 1 февраля приняла ожидаемое и назревшее решение, подчеркнул руководитель комиссии Госдумы.