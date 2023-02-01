Психолог Ульянова назвала причины семейных скандалов во время выполнения школьных заданий

В семье происходят ссоры и недопонимания по разным причинам, но рано или поздно каждый родитель сталкивался с домашними уроками, которые задали ребенку в школе. Прописи, математические задачи и поделки по окружающему миру отнимают множество сил у взрослых. Женский психолог Ксения Ульянова назвала корреспонденту ФАН ряд причин конфликтов в семье на почве учебы.
Когда наступает школьный период, домашние задания для родителей становятся головной болью. Кто-то считает, что ребенку нужно помогать на начальных этапах учебы, некоторые утверждают, что детей нужно приучать к самостоятельности. В данной ситуации нужно найти золотую середину, родитель должен присутствовать в школьной жизни ребенка, но не учиться за него и выполнять домашние задания.
«Когда ребенок только идет в школу, здесь родитель действительно должен стать для него опорой, помощником и человеком, который будет направлять своего ребенка в школьном процессе, но речь идет не о полной помощи по домашнему заданию. Здесь именно важно научить детей учиться, не нужно снимать с себя эту ответственность», — отметила психолог.
На первых этапах школьной жизни ребенок получает много стресса. Первый класс — это год адаптации к новой системе образования. Школа сильно отличается от детского сада и поэтому данный переход на новый этап обучения является самым сложным для ребенка.
«Если в этом стрессе еще сказать ребенку, что он теперь все делает самостоятельно, он уже взрослый, он большой, он школьник, то мы только подкидываем тяжесть на его плечи в виде того, что не оказываем ему должной поддержки», — подытожила эксперт.
Чтобы не возникало проблем с выполнением домашних заданий, надо в первую очередь объяснить ребенку, как нужно делать уроки. Не стоит на один предмет уделять много времени. Старайтесь на каждое задание отводить 15-20 минут. Например, можно начать делать математику, затем перейти на окружающий мир и завершить прописями. По словам психолога, такой метод выполнения уроков дает ребенку разнообразие, благодаря чему он не устает.
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