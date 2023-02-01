Психолог Ульянова назвала причины семейных скандалов во время выполнения школьных заданий

Чтобы не возникало проблем с выполнением домашних заданий, надо в первую очередь объяснить ребенку, как нужно делать уроки. Не стоит на один предмет уделять много времени. Старайтесь на каждое задание отводить 15-20 минут. Например, можно начать делать математику, затем перейти на окружающий мир и завершить прописями. По словам психолога, такой метод выполнения уроков дает ребенку разнообразие, благодаря чему он не устает.