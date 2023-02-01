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Политолог Брутер одобрил идею Медведева об использовании интеллектуальной собственности Запада

Политика
Политолог Брутер одобрил идею Медведева об использовании интеллектуальной собственности Запада

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что западные санкции не работают, и призвал пользоваться интеллектуальной собственностью Запада без лицензий и выплаты авторской награды. Эту идею похвалил политолог Владимир Брутер.

Как пишет в издание Pravda.Ru , использование западной интеллектуальной собственности без разрешения правообладателя можно считать уместной и полезной инициативой, отметил эксперт и добавил на счет заявления политика о безвредности санкций, что не все так однозначно.

По словам политолога, давать итоговую оценку влиянию санкционного давления на отечественную экономику еще слишком рано. Ту происходят непростые процессы, и негативные в том числе, подчеркнул специалист. Однако российская экономика имеет слишком большие масштабы, чтобы можно было ее обвалить санкциями. Санкции во внешней торговле не играют ключевой роли, как о том твердят западные политики, пояснил специалист.

Также Брутер положительно оценил инициативу Медведа о копировании или использовании западной интеллектуальной собственности, указав на то, что Запад сам постоянно нарушает договоренности, принятые в данной сфере.
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