Политолог Брутер одобрил идею Медведева об использовании интеллектуальной собственности Запада

По словам политолога, давать итоговую оценку влиянию санкционного давления на отечественную экономику еще слишком рано. Ту происходят непростые процессы, и негативные в том числе, подчеркнул специалист. Однако российская экономика имеет слишком большие масштабы, чтобы можно было ее обвалить санкциями. Санкции во внешней торговле не играют ключевой роли, как о том твердят западные политики, пояснил специалист.