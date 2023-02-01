Политолог Брутер одобрил идею Медведева об использовании интеллектуальной собственности Запада

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что западные санкции не работают, и призвал пользоваться интеллектуальной собственностью Запада без лицензий и выплаты авторской награды. Эту идею похвалил политолог Владимир Брутер.
Как пишет в издание Pravda.Ru , использование западной интеллектуальной собственности без разрешения правообладателя можно считать уместной и полезной инициативой, отметил эксперт и добавил на счет заявления политика о безвредности санкций, что не все так однозначно.
По словам политолога, давать итоговую оценку влиянию санкционного давления на отечественную экономику еще слишком рано. Ту происходят непростые процессы, и негативные в том числе, подчеркнул специалист. Однако российская экономика имеет слишком большие масштабы, чтобы можно было ее обвалить санкциями. Санкции во внешней торговле не играют ключевой роли, как о том твердят западные политики, пояснил специалист.
Также Брутер положительно оценил инициативу Медведа о копировании или использовании западной интеллектуальной собственности, указав на то, что Запад сам постоянно нарушает договоренности, принятые в данной сфере.