Доцент РАНХиГС Наталия Михеева рассказала, как Запад обманул РФ в Арктике

Доцент факультета международных отношений РАНХиГС, доцент кафедры региональной политики СПбГУ Наталия Михеева рассказала в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как, получив от СССР уступки в освоении арктических ресурсов, страны Северной Европы не выполнили своих обязательств в формате Баренцева сотрудничества.
Исполнилось 30 лет Баренцеву сотрудничеству между Россией, Норвегией, Финляндией и Швецией. Организация, призванная обеспечить устойчивое социальное развитие региона, на деле оказалась структурой, направленной на подрыв устоев и дискредитацию российской власти. Об этом открыто заявил бывший норвежский дипломат и общественный деятель Сверре Джервелл.
Наталия Михеева не считает откровения норвежского дипломата чем-то новым в отношениях между Россией и сопредельными государства в формате Баренцева сотрудничества. По ее словам, первые проблемы с североевропейскими партнерами у РФ начались еще в начале 2008 года.
«Сотрудничество стало тогда тормозиться по каким-то политическим причинам. Реальные причины появились значит позже: уже после Грузии и после 2014-го года. В 2014 году РСНД опубликовал интересный доклад, где было показано, что из 173 проектов реализуется всего лишь 30, все остальные заморожены. Сейчас мы находимся в ситуации замороженных всех проектов. И это случилось до СВО, очевидно, что изменились приоритеты», — рассказала Наталия Михеева.
По словам эксперта, Россия после развала СССР пошла на сотрудничество со странами Северной Европы, чтобы снять напряженность в приграничных регионах. Однако нам пришлось пойти на уступки, чтобы это сотрудничество состоялось. Межгосударственные соглашения заключались с достаточно значимыми отступлениями по геоэкономическим интересам России, отметила Наталия Михеева.
«В тот период мы достаточно активно сотрудничали с ЕС, во многом играя несколько пассивную роль, постольку не имели опыта подобного сотрудничества», - пояснила она.
В связи с начавшейся конфронтацией эксперт ожидает обострения противоречий с западными странами в приграничных морских районах РФ. Наиболее остро они проявятся в отношениях между РФ и США, считает она.
«У нас есть проблема в морских границах с США, она, скорее всего, в рамках сегодняшней конфронтации обострится рано или поздно», — отметила Наталия Михеева.
Взаимоотношения между Россией и США регулируются соглашением о разграничении экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях от 1990 года. Однако оно применяется на временной основе, так как российский парламент до настоящего времени не ратифицировал его. Причинами этого эксперт называет невыгодность соглашения для РФ, подписанного Эдуардом Шеварднадзе. Нерешенность трансграничных проблем, по ее мнению, может привести к обострению отношений с США в будущем.
Касаясь вопроса 200 мильной экономической зоны, которую Россия стремится оградить от вмешательства иностранных государств, эксперт отметила, что позиция РФ вполне обоснована. По ее словам, нормы международного права могут по-разному трактовать принадлежность островов, которые находятся в долине континентальной части РФ. Чтобы снять противоречия, Россия подала уже 3-ю заявку в комитет по морскому праву, однако одобрения пока не получила. В текущих условиях эксперт сомневается, что Россия получит позитивный отклик на свою заявку.
«Очевидно, что российская заявка в полной мере не будет подтверждена, но это повод для дальнейшего диалога по этим территориям», — заявила Наталия Михеева.
Доцент факультета международных отношений РАНХиГС считает, что России не стоит отказываться от формирования диалоговых механизмов с Западом даже в условиях очень сложной конфронтации. По ее мнению, они принесут свои результаты позже, а сейчас необходимо решать реальные проблемы, которые приносят России ощутимые преференции. Прежде всего, это касается вопросов развития Северного морскому пути, отметила Наталия Михеева.