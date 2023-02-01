Доцент РАНХиГС Наталия Михеева рассказала, как Запад обманул РФ в Арктике

Взаимоотношения между Россией и США регулируются соглашением о разграничении экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях от 1990 года. Однако оно применяется на временной основе, так как российский парламент до настоящего времени не ратифицировал его. Причинами этого эксперт называет невыгодность соглашения для РФ, подписанного Эдуардом Шеварднадзе. Нерешенность трансграничных проблем, по ее мнению, может привести к обострению отношений с США в будущем.