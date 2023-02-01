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Чиновники должны доказать свое право занимать высокие должности, работая без устали и выходных — Пригожин

Общество
Чиновники должны доказать свое право занимать высокие должности, работая без устали и выходных — Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин написал письмо председателю комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву в связи с аморальным поведением некоторых чиновников на фоне проведения СВО на Украине. Текст послания обнародовала пресс-служба компании «Конкорд».

По словам бизнесмена, многие чиновники и депутаты совершенно спокойно уезжают отдыхать за границу на курорты, несмотря на то, что в зоне спецоперации на Украине проходят тяжелейшие бои. Большинство из них открыто находятся на территории недружественных России стран, в государствах, которые откровенно – финансами, оружием, наемниками – поддерживают киевский режим, развязавший военные действия против русского народа, объяснил Пригожин.

«Прошу Вас рассмотреть возможность на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам РФ на время проведения СВО на Украине выезжать за пределы Российской Федерации, а также законодательно закрепить их ответственность за аморальное поведение, в том числе близких родственников, выраженное в показных тратах, и злоупотреблении предметами роскоши», — сказано в письме предпринимателя.
Чиновники должны доказать свое право занимать высокие должности, работая без устали и выходных — Пригожин
Чиновники должны доказать свое право занимать высокие должности, работая без устали и выходных — Пригожин

Пригожин уточнил, что своими поступками такие чиновники всячески показывают, что конфликт между Москвой и киевским режимом их не касается, что это якобы «проблема» России. Подобное положение недопустимо и вызывает серьезный раскол в обществе, указал бизнесмен. По его мнению, представители власти должны доказать свое право занимать высокие должности, работая без устали и выходных.

Ранее Пригожин заявил, что представители региональных властей «жируют почем зря», так как им совершенно плевать на тех, кто отдает свои жизни, защищая Родину.
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