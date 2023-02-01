Чиновники должны доказать свое право занимать высокие должности, работая без устали и выходных — Пригожин

Пригожин уточнил, что своими поступками такие чиновники всячески показывают, что конфликт между Москвой и киевским режимом их не касается, что это якобы «проблема» России. Подобное положение недопустимо и вызывает серьезный раскол в обществе, указал бизнесмен. По его мнению, представители власти должны доказать свое право занимать высокие должности, работая без устали и выходных.