Вокруг разруха, холод, а они находят силы заниматься спортом: Тесля-Герасимов о молодежи в Донбассе

В одном из поселков ДНР, в неотапливаемом помещении дома культуры местные ребята регулярно собираются для занятий спортом. Как рассказал актер, доброволец НМ ДНР Георгий Тесля-Герасимов, молодежь не смущает ни отсутствие тренажеров, ни холод в импровизированном спортзале.
В авторской колонке для ФАН актер отметил, что эти ребята довольствуются малым, пытаясь занять себя чем-то полезным. И такая активная позиция подрастающего поколения заслуживает внимания и помощи со стороны граждан.
Призываю не отворачиваться от проблем молодежи, а решать их. Колонка Георгия Тесли-Герасимова
Хочу затронуть очень важную для всех неравнодушных к будущему страны граждан тему. В деревне, где мы стоим, есть небольшой дом культуры. Ввиду того, что я занимался всю жизнь спортом, здесь я почувствовал потребность физических нагрузках в свободное от службы время. В сельском ДК есть такой маленький уголочек, где собран скудный спортинвентарь: турник на шведской стенке, какие-то гантели и лежак со штангой. Само здание не отапливается, а в соседнем с импровизированным спортзалом помещении выбитые в результате обстрелов стекла. Тем не менее я начал периодически ходить туда заниматься: раза три в неделю.
Дубак там страшный, зима же на дворе, но свет включишь, потеплее оденешься, разомнешься и ничего — можно и позаниматься с полчасика. Так вот, через какое-то время я заметил, что туда начали ходить ребята, молодежь лет 18-19-ти: три девушки и трое парней. Я в бушлате тренируюсь, а они прям раздеваются до спортивной формы и занимаются — девчонки фитнесом и аэробикой, а парни штангу потихоньку таскают. Конечно, это не совсем те условия, в которых было бы комфортно тренироваться, но тем не менее они это делают. Здесь, в глухой деревне, в «спортзале» без отопления и со скудным инвентарем.
В этой тяжелой военной обстановке, где жизнь в упадке, все разваливается, молодежь находит в себе силы заниматься физкультурой в этом импровизированном спортклубе. Поэтому при следующей встрече я всем ребятам от души пожал руки, обнял, похвалил за такое дело.
Помню, как в девяностые, мне тогда было лет восемнадцать, ходил в качалку заниматься. С одной стороны, в том полуподвальном помещении тоже речи об особом комфорте не было, но мы занимались. С другой — там не шли боевые действия и не было разрушено полдеревни как здесь. Поэтому надо отдать должное этим ребятам, вокруг ужас творится, а они не спились, не скурились, учатся в техникумах и институтах, занимаются спортом. Да они просто молодцы! Я горжусь такими людьми, преклоняюсь перед ними за то, что у них есть сила воли! Вот вам, пожалуйста — представители народа Донбасса.
В то же время их сверстники, живущие в крупных российских мегаполисах, сидят на всем готовом и тратят свое время на всякую ерунду: часами зависают в соцсетях, днями напролет играют в компьютерные игры, убивают часы своей жизни за просмотром глупых сериалов и видео, ищут развлечения в алкоголе и курении. А здесь молодежь довольствуется малым, пытаясь занять себя чем-то полезным. Сами стараются купить какой-то спортинвентарь, пусть и недорогой. Их даже не пугает холод в спортзале! И это не может не вызывать уважения.
Я прошу, чтобы дорогие читатели обратили на это внимание. Вдруг, у кого-то есть возможность помочь этой целеустремленной молодежи: привезти им несколько тренажеров, лавок, комплект штанг, — хоть какое-то минимальное оборудование. Это ведь несложно сделать! У нас большая страна и мы должны помогать друг другу. Надо лишь только начать, глядишь, подключатся наши люди, найдутся и еще такие же «спортзалы», которые надо поддержать — все это обретет массовость. Поэтому я призываю тех, у кого есть возможность помочь, сделать это. Внести свой вклад в будущее поколение.
К сожалению, здесь есть и другая сторона истории. С подобной просьбой я обращался к военкорам, которые приезжали сюда. Они обещали попытаться помочь, но потом просто исчезали. Я повторно писал, звонил. В итоге никто и слушать не хочет, а почему — мне непонятно. Сердце кровью обливается в такой ситуации. С одной стороны, мы все пеняем на нашу молодежь, но учить ее надо на собственных примерах, надо действовать самим, помогать людям. С другой — мы не можем или не хотим поддержать подрастающее поколение с правильной активной жизненной позицией. Какой результат тогда мы хотим видеть?!
Буквально вчера мы вновь занимались вместе с ребятами. Я объяснил им положение дел, рассказал о своей публичной просьбе, говорю, мол вдруг получится. Вы не представляете, как они были рады и благодарны. Эти дети говорили «спасибо» за саму попытку решить проблему. Помню, в юношестве в полуподвале мы тягали «штанги». Нам помогали с оборудованием, кто чем мог, какие-то самодельные варили тренажеры, время было такое — ни найти, ни купить что-то хорошее, вот и выкручивались. Сейчас такая возможность есть. Поэтому я призываю не отворачиваться от проблем молодежи, а решать их.