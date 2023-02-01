Вокруг разруха, холод, а они находят силы заниматься спортом: Тесля-Герасимов о молодежи в Донбассе

Помню, как в девяностые, мне тогда было лет восемнадцать, ходил в качалку заниматься. С одной стороны, в том полуподвальном помещении тоже речи об особом комфорте не было, но мы занимались. С другой — там не шли боевые действия и не было разрушено полдеревни как здесь. Поэтому надо отдать должное этим ребятам, вокруг ужас творится, а они не спились, не скурились, учатся в техникумах и институтах, занимаются спортом. Да они просто молодцы! Я горжусь такими людьми, преклоняюсь перед ними за то, что у них есть сила воли! Вот вам, пожалуйста — представители народа Донбасса.