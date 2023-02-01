Политолог Михеева: Россия в очередной раз напомнила миру о своих территориях в Арктике

Россия в очередной раз направила заявку в Комитет по морскому праву относительно своих арктических акваторий. Такой информацией поделилась доцент факультета международных отношений РАНХиГС, доцент кафедры региональной политики СПбГУ, кандидат политических наук Наталия Михеева.
Эксперт в эфире медиацентра «Патриот» рассказала, что каждая арктическая страна опиралась на секторальный меридиональный принцип, благодаря которому она ограничила и определила свои территории. Вопрос о том, кому принадлежит 12-мильная зона никогда не поднимается на обсуждение. Однако ситуация с 200-мильной экономической зоной довольно актуален.
«Он связан с тем, что большая группа островов находится в небольшой долине от континентальной части, и в рамках тех норм международного права, которые закреплены в конвенции по морскому праву 1982 года, потенциально некоторые моменты можно довольно по-разному трактовать», — сказала Михеева.
При этом политолог сообщила, что Россия подала третью заявку в Комитет по морскому праву, где четко обозначила те акватории, которые ей принадлежат. Однако никакого ответа пока получено не было.