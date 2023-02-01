Политолог Михеева: Россия в очередной раз напомнила миру о своих территориях в Арктике

Эксперт в эфире медиацентра «Патриот» рассказала, что каждая арктическая страна опиралась на секторальный меридиональный принцип, благодаря которому она ограничила и определила свои территории. Вопрос о том, кому принадлежит 12-мильная зона никогда не поднимается на обсуждение. Однако ситуация с 200-мильной экономической зоной довольно актуален.