Жители Сан-Франциско пожаловались на жуткие звуки, исходящие от «Золотых ворот»

Возвышающийся над Сан-Франциско мост «Золотые ворота» начал пугать жителей пронзительным воем. Одна из гипотез предполагает, что свистящие звуки вызваны установленными несколько лет назад рельсами.
«Золотые ворота» снабдили рельсами еще в 2020 году. Их установили, чтобы предотвратить самоубийства. Предполагается, что низкие и высокие тона издают тонкие рейки этих конструкций. Причем звук зависит от скорости ветра.
На мосту в Сан-Франциско решили поставить вертикальные планки на перилах. Ожидается, что новые приспособления нарушат воздушный поток, что поможет устранить или же уменьшить громкость пугающих жителей звуков. Вдобавок модернизация повысит устойчивость «Золотых ворот» при сильном ветре, пишет «Эко Правда».