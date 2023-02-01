Экс-депутат Роман Худяков высказался об интервью с актером Оскаром Кучерой

Актер, музыкант и телеведущий Оскар Кучера, подвергшийся критике после интервью журналисту Юрию Дудю✱ (признан иноагентом в России), нуждается в поддержке граждан России. Такое мнение высказал депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков.
Как отметил экс-парламентарий в личном Telegram-аккаунте, случай с Кучерой можно рассматривать как классический пример «геббельсовской» пропаганды.
«Выбирается жертва, которая плохо разбирается в геополитике и не владеет фактами — например, актер, телеведущий, человек от политики далекий, но с четкой позицией — «поддерживаю СВО, потому что не могу не поддерживать своих, наших пацанов-героев, которые на передовой» в данном случае», — написал бывший депутат.
По словам Худякова, обманутому Дудем Кучере, которому пообещали отвлеченные от политики темы, следует выразить благодарность за его позицию и пожелать побольше читать, а также не попадаться больше в ловушки, расставленные такими «моральными уродами-иноагентами».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами