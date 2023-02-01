Минторг Казахстана рассматривает вариант закрытия торгового представительства на территории России

Минторг Казахстана предложил закрыть представительство республики в России, об этом свидетельствует текст докуменрта, опубликованный на портале законопроектов. Власти страны будут обсуждать принятие этого решения в течение ближайших двух недель.
Основанием для принятия такой инициативы должно стать поручение премьер-министра страны от 24.01.2023 № 12-11/Б-70. Об этом пишет РИА Новости, сообщая, что точное содержание документа не раскрывается.
Россия и казахстан ранее достигли соглашения о совместной работе в сфере энергетики. Это включает в себя договоренности о транзите газа в ЕС через российскую территорию.