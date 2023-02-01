Концерт иркутского пианиста Дениса Мацуева не состоится в Австрии

Народный артист России, 47-летний пианист-виртуоз Денис Мацуев не выступит со своей концертной программой в столице Австрии городе Вене. По некоторым данным, иркутского музыканта заменят французским пианистом Александром Канторовым.
Как сообщает газета «Культура», об отмене выступления Мацуева стало известно в конце января. Пианист должен был выступить в Большом зале Концертхауса 16 февраля.
Там он планировал исполнить Сюиту ре минор для оркестра, а также Вариации на тему Шопена, Сонату для фортепиано №2 и другие композиции. Концерт россиянина убрали из афиши Центра классической музыки без объяснения причин.