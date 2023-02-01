Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Концерт иркутского пианиста Дениса Мацуева не состоится в Австрии

Общество
Концерт иркутского пианиста Дениса Мацуева не состоится в Австрии

Народный артист России, 47-летний пианист-виртуоз Денис Мацуев не выступит со своей концертной программой в столице Австрии городе Вене. По некоторым данным, иркутского музыканта заменят французским пианистом Александром Канторовым.

Как сообщает газета «Культура», об отмене выступления Мацуева стало известно в конце января. Пианист должен был выступить в Большом зале Концертхауса 16 февраля.

Там он планировал исполнить Сюиту ре минор для оркестра, а также Вариации на тему Шопена, Сонату для фортепиано №2 и другие композиции. Концерт россиянина убрали из афиши Центра классической музыки без объяснения причин.
мацуев пианист австрия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду