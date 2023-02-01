The Daily Reckoning: Вашингтон может совершить опасный маневр в случае краха Украины

По словам эксперта, в западной прессе стали часто появляться материалы, что российская спецоперация на Украине уже терпит крах и в скором времени Москву якобы ждет полное фиаско. Однако в действительности ситуация совершенно обратная. Именно американский курс движется к провалу, что может грозить довольно опасными шагами со стороны Белого дома. Рикардс в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», не исключил, что в попытке ослабить Кремль Вашингтон может пойти на крайние меры.