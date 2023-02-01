The Daily Reckoning: Вашингтон может совершить опасный маневр в случае краха Украины

Американское руководство может совершить довольно опасный маневр против Москвы в случае, если киевский режим окажется на пороге провала. Какой трюк способен провернуть Вашингтон, ответил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.
По словам эксперта, в западной прессе стали часто появляться материалы, что российская спецоперация на Украине уже терпит крах и в скором времени Москву якобы ждет полное фиаско. Однако в действительности ситуация совершенно обратная. Именно американский курс движется к провалу, что может грозить довольно опасными шагами со стороны Белого дома. Рикардс в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», не исключил, что в попытке ослабить Кремль Вашингтон может пойти на крайние меры.
«И сторона, которая, скорее всего, применит ядерное оружие первой — это США», — заявил аналитик.
Ранее сообщалось, что власти США могут предоставить украинской армии ракеты, способные поражать цель на довольно большом расстоянии.