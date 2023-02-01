Атлантические циклоны принесут аномально теплую погоду в Петербург в феврале

Из-за перепада температур в Северной столице горожанам пришлось пережить обильные снегопады, гигантские лужи и опасную гололедицу. При этом администрация губернатора Александра Беглова не предпринимает никаких эффективных мер, чтобы наладить положение дел в коммунальной сфере.