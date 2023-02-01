Атлантические циклоны принесут аномально теплую погоду в Петербург в феврале

Теплая погода преследовала жителей Санкт-Петербурга практически весь январь. Однако даже в феврале заморозки вряд ли придут в город.
Прогноз погоды на начавшийся месяц представили синоптики центра «Фобос». Согласно их данным, теплая погода в Северной столице будет наблюдаться из-за атлантических циклонов.
«По нашим расчетам, практически вся Европейская Россия останется в зоне положительной температурной аномалии. Причем, в Поморье, Ленинградской области и Карелии перегрев может составить 4 градуса и более», — сообщается на сайте центра «Фобос».
Из-за перепада температур в Северной столице горожанам пришлось пережить обильные снегопады, гигантские лужи и опасную гололедицу. При этом администрация губернатора Александра Беглова не предпринимает никаких эффективных мер, чтобы наладить положение дел в коммунальной сфере.
Ранее градоначальник провел прямую линию, которую посвятили проблемам уборки снега. Однако внятных ответов на вопросы, которые волнуют местных жителей, Беглов так и не дал.